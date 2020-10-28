Bigadiç'te polis bayrak dağıttı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Cumhuriyet'in 97. Yıl etkinlikleri için polis ekipleri vatandaşlara bayrak dağıttı.

Bigadiç'te Cumhuriyet Bayramının 97. yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan'ın da katıldığı etkinlikle vatandaşlara Türk bayrağı dağıttılar. Polis ekipleri ayrıca vatandaşların Mübarek Mevlid kandillerini kutladılar.

Bigadiçli vatandaşlar emniyet teşkilatının yapmış oldukları etkinlikten çok duygulandıklarını dile getirerek polislere teşekkür ettiler.