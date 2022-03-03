Bigadiç'te ramazan toplantısı

Bigadiç'te yaklaşan ramazan ayında yapılacak dini faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı gerçekleştirildi.

Nail Kır Bahçesinde gerçekleştirilen toplantıya Bigadiç İlçe Müftüsü Mehmet Uçmuş, Şube Müdürü Abubekir Köç, Din Hizmetleri Müdürü Fatih Şahin, Şef Mehmet Aydoğmuş, İmam Hatipler, Müezzinler ve kayyımlardan oluşan din görevlileri katıldı.

Bigadiç İlçe Müftüsü Mehmet Uçmuş, ''Bigadiç Müftülüğü olarak yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla yapılacak faaliyetler, ayrıca zekat, bağış, ile ilgili başkanlığımız tarafından tebliğ edilen bilgilendirmeleri personelimize duyurduk'' dedi.

Toplantının ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.