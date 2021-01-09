Bigadiç'te tarihi kale kurtarılacak

Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve Belediye Başkanı İsmail Avcu ile birlikte Adalı mahallesinin üst bölgelerinde yöre halkı tarafından Karacahisar Kalesi olarak bilinen alanda incelemelerde bulundu. ilk çağlardan bu yana insanlığın kendini ne kadar zor şartlarda koruduğunu, hayatın zorluğunu ve emniyetin ne kadar önemli olduğunun işaretlerini gösteren kale ve civarda ki kültürel mirasın kazandırılması için çalışma başlatacaklarını belirttiler. Başkan Avcu, "Çok korunaklı bir cografi bölgede bulunan kalenin gelen rivayetlere göre milattan önce otuz bin haneye ulaşan bölge başkenti olarak bilinen şuan ki adıyla Hisarköy mahallesi kalede üretilen ürünlerin ve bir hat ile süt naklinin dahi gerçekleştiği bilinmektedir. Bu bölgede bulunan oyma çukurlar, kalın sütunlar ve çeşitli kalıntılar ile özleşen her yer tarih kokuyor. Takribî 1500 rakımlı alanda yapılan bu keşfin geçmişteki tarihimizle ilgili bize bilgi verecek mutena bir yer olduğunu düşünmekteyiz" dedi.