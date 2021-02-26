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Bigadiç'te traktör kazası: 1 ölü

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Altınlar kırsal mahallesinde yaşayan 45 yaşındaki Sebaattin B, Asar deresi mevkiinde otlayan hayvanlarını kontrol etmek için traktörle giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, traktörünün yan yatması üzerine altında kalarak hayatını kaybetti. Köylülerin 112 acil servisini araması üzerine olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, Sebaattin B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla alakalı tahkikata başlandı.

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