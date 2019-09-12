Bigadiç'te "Z-Kütüphane" açıldı

Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Z-Kütüphane" açıldı. Kütüphanenin açılışını Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Yayınlar Daire Başkanı Hüseyin Burak Fettahoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yaptı.

Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapımı tamamlanan Zenginleştirilmiş Kütüphanede (Z-Kütüphane) açıldı.

Kütüphane açılışında öğrencilerle bir araya gelen Ders Kitapları ve Yayınlar Daire Başkanı Hüseyin Burak Fettahoğlu: “Türkiye genelinde Bakanlığımıza bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerimizde 1447 Z-Kütüphane oluşturduk. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin yararlandığı Z-Kütüphanelerdeki eser sayısı ise 1,5 milyonu aştı. Z-Kütüphanelerin tek bir platform üzerinden hem bütünleşik hem de bağımsız olarak yönetilebilmesine imkan sağlayan "Z-Kütüphane Otomasyon Sistemi"ni hayata geçirdik. Sistemde şu ana kadar 47 bin 799 eser kataloglandı. Z-Kütüphanelerin çocuklar üzerindeki yansımalarını tespit için "Z-Kütüphane Etki Analizi" çalışması gerçekleştirdik. Yapılan araştırma sonucunda, bu kütüphanelerin okuma kültürüne katkı sağladığını, öğrencilerimizin de bu kütüphanelerde geçirdikleri zamanın arttığını belirledik. Bugün Balıkesir'imiz de de kitabın, kütüphanenin bolca konuşulduğu bir gün yaşadık ve bir şehirde okumanın dert edinildiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İl Müdürü Yakup Yıldız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.