BİGEP Hayata geçiyor

Balıkesir Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) Tanıtım Toplantısı ve Protokol imza töreni Avlu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Balıkesir'deki eğitimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan proje gerek uzaktan eğitime gerekse de yüz yüze eğitime entegre olarak ilerleyecek.

BİGEP tanıtım toplantısında projenin amacının 2023 eğitim vizyonu hedeflerinin okullarda etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve hedefler doğrultusunda çağın getirdiği bilgi ve beceriye sahip bireylerin akademik, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal başarılarını izlemek ve desteklemek olarak açıklandı.

Düzenlenen törende Balıkesir Valiliği'nin himayelerinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanacak ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Sanayi Odası'nın desteklediği “Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP)” için protokol imzalandı. Törene Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milletvekilleri Belgin Gökçe Uygur ve Mustafa Canbey, BAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Narlı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu ve Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “BİGEP Projesini hayata geçiriyoruz”

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız projenin amaçları hakkında bilgiler verdi. Yıldız, “Dünya farklı bir yere doğru gidiyor. Artık tarım sanayi ve bilgi çağından sonra tekillik çağından söz ediyoruz. Tekillik çağı dijital olanın biyolojik olanın ve fiziksel olanın bir araya gelmesi. Bu üçü bir araya gelecek böyle bir çağ bizim çocuklarımızı bekliyor. Bu çağın ve bu dönüşümün farkındayız. Bu yolu alabilmek içinde yeni yüzyılın yeni becerileri gerekiyor. Bu bağlamda bizde BENGİ projesiyle başlayan eğitim sevdamızı yeni yüzyılın becerileriyle, teknoloji tasarım atölyeleriyle donatarak Balıkesir Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesiyle devam ettireceğiz. İçinde olduğumuz pandemi süreciyle çokta zor bir sürecin içinde olduğumuzun farkındayız. Bugün burada açıklanan bir çok faaliyeti yüz yüze değil uzaktan eğitim veya online olarak yapmak zorunda kalacak öğrencilere birebir dokunma imkanına sahip olamayacağız. Ama şunu da biliyoruz ki eğitim bir millet bir ülke ödevidir o yüzden hepimiz sorumluyuz. Ben Balıkesir'in bu projeye gönülden destek olacağına inanıyorum” diye konuştu.

BTO Başkanı Rahmi Kula: “Eğitimli personel iş dünyası için önemli”

Projenin paydaşları arasında yer alan Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula da projenin eğitim hayatına büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Özellikle İstanbul- İzmir otobanın bitmesiyle birlikte Balıkesir'de ciddi bir yatırım süreci başladı. Biz şehrin gelişmesi ticaret büyümesinin sanayi ile paralel olacağını düşünüyoruz. Bunun içinde yetişmiş personel, eğitim seviyesi yüksek personel olması iş dünyası açısından önemli. Bu projenin büyüyen Balıkesir ekonomisi ve sanayisinde büyük rolü olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Öğrenci gezileri de projeye eklenmeli”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da projeye her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarının altını çizerek, öğrencilere çeşitli geziler yapılmasının da projeye eklenmesini istedi. Yılmaz, “Ben bu projenin paydaşlarıyla birlikte başarıya ulaşacağını hissediyorum. Projeye eklenmesini istediğim iki husus var. Akıl gedikçe, gördükçe açılır. Okullarımızda sorumluluklardan dolayı idarecilerimiz geri duruyor. Çocukları Pamukkale, Ürgüp'e götürelim diyen öğretmenin karşısına o kadar çok sorun çıkıyor ki birde Allah muhafaza birinin başına bir şey gelse niye götürdün diye öğretmenimiz tek başına. Bu sürecin biraz yumuşatılması lazım. Gezi işi önemli. Öncelikle ben kendi ilimiz içinde çocukların gezmesini ilçe ilçe dolaşmalarını daha sonra yakın illere gitmelerini istiyorum. Gerekirse belediye olarak biz üstümüze düşeni yaparız. Gezen gören çocuklar çok şeyi bilen çocuklar anlamına geliyor” dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: “Hedefleri ve temelleri olan bir projeyi hayata geçiriyoruz”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da projenin eğitime büyük değer katacağı görüşünde olduğunu ifade ederek, “Proje, temelleri olan, hedefleri olan ve 5 bileşenden oluşan, aslında denenmiş, uygulanmış ve sonuçları elde edilmiş bir proje olarak da bize çok büyük avantajlar sağlayacak düşüncesindeyim. Her şeyden önce bir motivasyon projesi, bir sinerji oluşturma projesi ve hedefleri var. Hedefleri tek tek projede belirlenmiş, bu hafta içerisinde inşallah bütün ilçe kaymakamlarımızla, bütün ilçe milli eğitim müdürlerimizle, okul müdürlerimize bu hedefler, detaylar, projenin uygulama esasları paylaşılacak. Bunun sonuçlarını ilerleyen günlerde çok daha heyecanla takip edeceğimizi düşünüyorum. Bugün burada bir başlangıç yapıyoruz. Ancak, ilerleyen süreç içerisinde hele hele eğitimin tamda desteklenmesi gereken, uzaktan eğitim modelinin hakim olduğu bir dönemde eğitim alanına verilecek bu desteğin çok daha anlamlı olacağını ve karşılık bulacağını düşünmekteyim.

“Tüm kesimlerin desteği var”

Projenin bir özelliği; ilimizin tamamında eş zamanlı olarak uygulanacak olmasıdır. Bir başka özelliği tüm aktörleri yanında tutmayı hedefleyen, geniş katılımlı bir projedir. Akademik dünya, iş dünyası, yerel yönetimler, kaymakamlarımız ve milletvekillerimiz her alanda olduğu gibi bu projenin en büyük destekçileri ve takipçileri olacaklardır. Projenin bir başka noktası da projeyi öne çıkaran farklı kılan özelliklerden bir başkası da eğitimi ilin merkez gündem noktası haline getirmesidir. Eğitime odaklanacağız. Yani göreceksiniz etkinliklerimizle takip süreci içerisinde eğitim hep gündemimizde olacak, birinci önceliğimiz olacak. Bir başka özellik; kurulan izleme ve değerlendirme modeli olarak ön plana çıkıyor. Yani proje kapsamında yapılan hiçbir çalışma boşa gitmeyecek, kayıt altına alınacak ve bir değerlendirmeye tabi tutulacak, analizi yapılıp, sonuçları ortaya konulacak ve sonuçta ise bir ödüllendirme yapılacak. Ödüllendirme hem kıymetli öğretmenlerimizi, hem okul yöneticilerimizi hem de öğrencilerimizi kapsamaktadır. Bu da çok önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu ödüllendirmeler tamamen nesnel, objektif ölçütlere göre gerçekleştirilecek. Projenin amacı; teşvik etmek, çalışmayı özendirmek ve tatlı bir rekabet oluşturmak, eğitim alanında bir canlılık oluşturmak, dinamizmi hakim kılmaktır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Balıkesir Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün oluşturduğu projenin protokolü imzalandı.