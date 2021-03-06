BİGEP ödülleri verildi

Balıkesir'in eğitimde adından söz ettiren illerin başında gelmesinin hedeflendiği Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP)'nin ilk dönemi değerlendirilirken, projede görevli öğretmen, idareci ve projede başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi.

Pandemi tedbirleri kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde uygulanan uzaktan eğitim modeline uygun hale getirilen projeye ilginin ve desteğin çok olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yaptığı konuşmada sahada heyecan oluşturan projenin motivasyon ve sinerji meselesi olduğunu belirtti.

Üç ay önce hayata geçirilen projenin Balıkesir'de çok farklı bir ortam oluşturduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptığı konuşmada öğretmenlerin özverisi, öğrencilerin iştahından projenin zamanlamasının çok yerinde olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak destek vermeye her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Vali Şıldak törende yaptığı konuşmada; “Projemizi değerlendirdiğimiz, ödüllerimizi vereceğimiz bu mütevazi tören moralimizi düzeltti. Projeyle İlimizde atılan adımlar bizi mutlu etti. Aslında yapılan çalışmaların çoğu sürekli yaptığınız çalışmaların birleştirilerek sistemli hale gelmesinden oluşuyor. Hiç bir şey olmasa bile bu hareketlilik, bu heyecan, bu gayretle enerji üretimi bile umut verici. Hareketlilik başarıyı peşinden getirir. Pandemiye rağmen istek ve kararlılıkla başarı elde edildi. Projeyi en iyi şekilde uygulayan sizler ve başarı gösteren öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Bu vesile ile de projenin verimli hale gelmesi, en üst seviyelere taşınması için katkı sağlayan bütün kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından proje dahilinde oluşturulan çeşitli kollarda, yapılan sınavlarda, Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın etkili kullanımının sağlanmasında gösterilen gayret ve başarılardan dolayı öğretmen ve öğrencilere başarı belgesi ve ödüllerinin protokol tarafından verilmesiyle tören sona erdi.

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen ödül törenine Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Eşi Mehtap Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Mehmet Narlı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Altıeylül Belediye Başkanı Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, Siyasi Parti Temsilcileri, Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İş Kur Müdürü Nazım Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Erhan Ortaköylü, sendika temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.