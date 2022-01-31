Bilardo Şampiyonası heyecanı Balıkesir'de yaşandı

2022 yılı 'Balıkesir İl Birinciliği Bilardo Şampiyonası' Edremit'te yapıldı. "3 Bant Bilardo İl Birinciliği" turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Kuzey Bilardo Salonu'nda 25-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenen turnuvaya çok sayıda sporcu katıldı. Bilardo sevenler turnuvada keyifli anlar yaşadılar. Düzenlenen son turnuva ise büyük heyecan içinde geçti. Turnuva sonucu 1997 yılı Bilardo Dünya Şampiyonu da olan Yılmaz Özcan 3 Top, 3 Band Branşında 33-40'lık skorla Balıkesir İl Şampiyonu oldu.

Şampiyonaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Edremit Belediye Başkan vekili Metin Aktas, Bilardo İl Temsilcisi Sadettin Biçkici, Gençlik ve Spor Edremit İlçe Müdürü Fethi Bilge ve çok sayıda bilardo sever katıldı.

Müsabakaların çekişmeli ve heyecanlı geçtiğine dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, bilardo sporunu önemsediklerini ve gelişimi için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Arıcıoğlu, “Sporcularımız Şubat ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasında Balıkesir'i temsil edecekler. Dereceye giren ve Ankara'da şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığım sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.