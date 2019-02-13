Bilim adamları Balıkesir'deki afet çalıştayında buluşacak

Balıkesir'de 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında “Balıkesir'in afet durumu ve yönetimi” konulu bir çalıştayın Türkiye genelinden 12 bilim insanın katılımıyla düzenleneceğini açıklayan Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren deprem yönetmeliğinin bir öncekine oranla daha iyi olduğunu ifade ederek “Yeni deprem yönetmeliğini bir öncekine göre eksik yanları olmasına rağmen olumlu buluyoruz” dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün, düzenlenen basın toplantısında yeni deprem yönetmeliğinin 18 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdiğini ifade ederek “Bu harita ile birlikte Türkiye'nin deprem haritasıda tamamen yenilendi. Deprem bölgesi sınıflandırılması kaldırıldı. Analiz ve tasarımda kullanılan yapısal modellerin sahip olması gereken kalite net bir şekilde belirtildi. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde toprak ve kaya zeminler üzerine oturan binaların taşıma gücü ve oturma analizlerine ilişkin bazı eksikler olduğu düşüncesindeyiz. Yapılması beklenen deprem performansına göre kullanılması gereken analiz yöntemleri kapsamlı bir şekilde de açıklandı. Hiç bir bainanın oturacağı zeminden daha sağlam olmayacağı gerçeği göz önüne alındığında bina yapan vatandaşların, mühendislerin ve müteahitlerin jeoloji mühendisleri tarafından veya dahil oldukları zemin etütlerin yeni yönetmeliğe göre yaptırmaları binanın güvenliği açısından hayati önem taşıyacağı görülmektedir. Yapılan zemin etütleri için çok daha fazla şey pek çok deney istiyor. Binalar sağlam olsun diye. Bu işi yapan firmaların bu deneyleri yaptırabilmesi için çok daha fazla para harcaması gerekiyor. Bu yüzden zemin etütleri fiyatlarıda mecburen yukarı çıkmaya başladı. 28 Şubat 1 Mart tarihleri arasında Türkiye'de ki en büyük çalıştay Balıkesir'de yapılacak”dedi.

"Çalıştaya Türkiye den yaklaşık 12 bilim insanı katılacak"

Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Şener Ceryan Kentlerin gelişimin süreçlerin önemli bir etkiye sahip olan afetlerin, kentlerin kuruluş aşamaları göz önüne alınmadığında önemli can ve mal kayıplarına, kenstsel alt yapının ve beslenme kaynaklarının zarar görmesine yol açacağını belirtti. Balıkesir özellikle deprem başta olmak üzere, kütle hareketleri, erozyon, küresel iklim değişikliklerinin su kaynakları ve tarım hayvancılığı etkileri gibi bir takım doğal afetlerin tehlikesi altında olduğuna dikkat çeken Prof.Dr.Ceryan “Söz konusu afetlerden etkinlenme olasılığı olan Balıkesir'in olası bir afet durumunda kendini koruması ketteki tüm yaşamsal alanların güvence altına alınması, günlük işleyişin devam edebilmesi afet durumuna uyum sağlaması ve kolaylıkla hareket edebilme yeteneğinin gelişebilmesi için bunları yaparken gerekli kaynaklara sahip olması ve bu kaynakların etkin kullanılması yönünde ilimizdeki kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin büyük çabası vardır. Hükümetimizin, kentimizde ki kamu kurumları ve yerel yönetimlerin Balıkesir'in afete dayanıklı kent haline gelmesi için yaptıkları çabalara destek vermek amacıyla Balıkesir Jeoloji Mühendisleri İl Temsilciliği olarak, Balıkesir Üniveristesi, Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve Karesi Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Erdek Belediyesi, Balıkesir AFAD ve Ticaret Odası desteği ile 28 Şubat 1 Mart tarihleri arasında “Balıkesir'in afet durumu ve yönetim çalıştayı” konulu düzenleyeceğiz. Çalıştaya Türkiye den yaklaşık 12 bilim insanı katılacak değişik üniversitelerden”şeklinde konuştu.