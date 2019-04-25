Bilim Fuarı kurdelesini şehit annesi kesti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu'nda gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın kurdelasını okula ismini veren Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya'nın annesi Nurcan Kaya kesti.

TÜBİTAK'ın desteğiyle bu yıl ilkinin düzenlendiği Tübitak 4006 Bilim Fuarı Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu bahçesinde açıldı. Açılış kurdelesini Şehit Pilot Cemil Kaya'nın annesi Nurcan Kaya kesti. Tübitak 4006 Bilim Fuarının açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İhsan Parlak, Bandırma Eğitim İş Sendika Temsilcisi Kadir Taylan, Okul Müdürü Semih Sancar Çakan, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu Müdürü Semih Sancar Çakan yaptı. Çakan yaptığı konuşmada ”Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim Fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile oluşumculuğun birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu özelliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır” dedi.

Çakan “ Tübitak 4006 Bilim Fuarımızda araştırma alanında 11 proje, inceleme alanında 2 proje ve tasarım alanında 8 proje olmak üzere toplamda 21 proje var. Projeyi 46 öğrenci ve 7 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular” diye ifade etti.