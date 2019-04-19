Bilim ve Sanat Merkezinden 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı

Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı TÜBİTAK Bilim Fuarı Etkinliğini yoğun katılım ile gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışında idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Biyoloji alanında 4, Dil ve Edebiyat alanında 6, Değerler Eğitimi alanında 3, Tarih alanında 2, Coğrafya alanında 1, Kimya alanında 3, Matematik alanında 4, Teknoloji Tasarım alanında 4, Bilgisayar ve Yazılım alanında 1, Sosyoloji alanında 1, Fizik alanında 1 proje olmak üzere toplam 30 projenin sergilendi.

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmalarında Lise kategorisinde Teknolojik Tasarım alanında hem Türkiye Birincisi olan hem de Jüri Özel Ödülünü alan proje ve yazılım alanında Türkiye Üçüncüsü olan proje ile ortaokul kategorisinde Bursa Bölge Birincisi olan projenin sergilendiği bilim fuarında açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Muzaffer Çakır: “Okulumuzda yaptığımız bu çalışmalarla öğrencilerimizin ufkunu genişletmek, ilgilerini artırmak ve onları öğrenmeye açık hale getirmeyi amaçladık. Tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.

Yıldız, “Ektiğimiz tohumlar filizlenmeye başladı"

Farklı branşlarda başarılı bilimsel çalışmaların sergilendiği stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “BENGİ Projesi ile en büyük hedefimiz; millî-manevî değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, doğayı ve insanları seven, teknolojiyi en üst seviyelerde kullanabilen nesiller yetiştirebilmekti. Ektiğimiz tohumların filizlendiğini görmek bizler için bir mutluluk vesilesi. Her biri birbirinden değerli proje ve çalışmaları nedeniyle öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerini tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Bilim Fuarının açılışına Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, TÜBİTAK İl Temsilcisi Prof. Dr. Fatil Satıl, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ercüment Kutlu, Karesi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Ali Şahin, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.