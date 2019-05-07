BİLSEM öğrencilerinden büyük başarı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bilim Sanat Merkezi öğrencilerin katıldığı Dünya Robot Olimpiyatlarında Türkiye 1.si oldu.

Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, Bandırma ilçe Milli eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ı yerinde ziyaret etti. Öğrencilere Milli Eğitim Müdürü Muylu Aslan, başarılarından dolayı ödül töreni gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanında “Akıllı Şehirler” temasıyla düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı'nın Türkiye buluşması Fuar İzmir'de gerçekleşmişti. Türkiye'nin dört bir yanından takımların buluştuğu turnuvada 200 ün üzerinde katılımcı yer aldı. Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi “Banboat Team” robotik takım öğrencileri Atakan Balcı, Mert Kemal Küreci ve Mehmet Efe Altundağ bilişim öğretmeni Fatih Karaokur koçluğunda Kurallı Yıldızlar kategorisinde Türkiye 1. si olarak Macaristan'da düzenlenecek olan finallerde Ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Ayrıca küçükler WEDO klasmanında öğrencilerimiz Ediz Erdemli, Çağrı Mir Çakmak ve Ömer Berke Karataban sınıf öğretmeni Mustafa Komrat koçluğunda katıldıkları yarışlarda 300 tam puanın 290'ını alarak Türkiye 2'incisi oldu.

Robotik kodlamada derece alan öğrencilere Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan altınla ödüllendirdi. Bandırma Bilim Sanat Merkezi okul müdürü Levent Obuz'a ve sınıf öğretmenlerine teşekkür plaketi takdim etti.