BİLSEM Türkiye Birincisi oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri dünyanın dört bir yanında "Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatları'nın Türkiye Buluşması'nda birinciliği elde etti.

Dünyanın dört bir yanında “Akıllı Şehirler” temasıyla düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı'nın Türkiye buluşması İzmir'de gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından takımların buluştuğu turnuvaya 200'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi “Banboat Team” robotik takım öğrencileri Atakan Balcı, Mert Kemal Küreci ve Mehmet Efe Altundağ okulun Bilişim Öğretmeni Fatih Karaokur koçluğunda Kurallı Yıldızlar kategorisinde Türkiye 1. si olarak Macaristan'da düzenlenecek olan finallerde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Ayrıca küçükler WEDO klasmanında BİLSEM öğrencileri Ediz Erdemli, Çağrı Mir Çekmak ve Ömer Berke Karabatan sınıf öğretmeni Mustafa Komrat koçluğunda katıldıkları yarışlarda 300 tam puanın 290'ını alarak Türkiye 2. si oldu.