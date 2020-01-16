Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel sularının etkisi ile gün yüzüne çıkan asırlık mezar taşları Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Yeni Yenice Mahallesi'nde geçen hafta etkili olan şiddetli yağış ve beraberinde oluşan sel suları asırlardır toprak altında bulunan Roma dönemine ait mezar taşlarını gün yüzüne çıkardı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine mezar taşlarının bulunduğu alanda gerekli tedbirleri alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumu Bandırma Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdiler. Şiddetli yağmurlar sonucu ortaya çıkan mezar taşları Bandırma Arkeoloji Müzesi'ne taşındı. Uzmanlarca mezar taşlarının bulunduğu alanda başka kalıntıların olup olmadığına yönelik incelemeler devam ederken, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden Doç Dr. Özden Ürkmez gün yüzüne çıkan eserlerin tarihçesini İHA'ya anlattı.

Bulunan mezar taşlarını inceleyen İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden Doç Dr. Özden Ürkmez, taşların tarihçesi hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Ürkmez, "Burada iki tane Roma dönemine ait mezar steli görüyoruz. Çok iyi korunmamışlar, ama ne sahnesi olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Batı Anadolu'da sıkça karşılaştığımız ziyafet ve kline sahneleri işlenmiş taşlara. Burada aile fertlerini görüyoruz. Aslında bunlar aileler için yapılan mezar stelleri. Balıkesir için önemi, bu sahnelerin Persler tarafından Anadolu'ya getirilmiş olması ve bunun en erken örneklerinin Balıkesir'de görülmüş olması. Roma döneminde de bu ikonografinin bu bölgede, Manyas bölgesinde devam ettiğini görüyoruz. Anadolu'da yaklaşık 700-800 yıllık bir geleneğin devamını gösteriyor. İlk ve son örneklerinin de Manyas'ta olması önemli" diye konuştu.