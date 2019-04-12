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Bir damla kan hayat kurtarır

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 17 Eylül İlkokulu bahçesinde öğrenci aileleri ve çalışanları Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 17 Eylül İlkokulu bahçesinde öğrenci aileleri ve çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulundu.


Bandırma 17 Eylül İlkokulu 1/D ve 4/E sınıfların yürüttüğü “Lösemilide 1 İz Bırak" e-Twinning Projesi kapsamında Türk Kızılay'ı iş birliği ile okul bahçesinde "Kan ve Kök Hücre Bağışı" düzenlendi. 60 kan bağışı ve 80 kök hücre bağışı yapıldı. Yaklaşık 57 kişi farklı sebeplerden dolayı bağış yapamadı.


1-D ve 4-E sınıfların öncülüğünde başlatılan kampanyaya emek verenlere teşekkür eden Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Murat Reyhan, “Gönüllü bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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