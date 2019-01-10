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Bir gecede 5 iş yerini soyan hırsız yakalandı

Balıkesir’de bir gecede 5 iş yerini soyan hırsız, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Balıkesir'de bir gecede 5 iş yerini soyan hırsız, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de bir gecede beş telefon bayi soyuldu. İş yerlerinin vitrin camını kırarak 14 tane cep telefonu çalan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede konuşlanan ekipler olayın yaşandığı günün bir gün sonrasında çevrede dolaşan şüpheli bir şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde hırsızlık olaylarında camları kırarken kullandığı kerpeten ele geçirildi. Hırsızlık zanlısı H.T.'nin Aydın'da üniversite okuduğu ve Balıkesir'e izne geldiği, okul ihtiyaçlarını karşılamak için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Öte yandan, şahsın daha önce de sabıka kaydı bulunmadığı bildirildi.


Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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