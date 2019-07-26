Bir ilçeyi seferber eden sünnet düğünü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yüzlerce kişinin katıldığı sünnet düğününde başkanın makam aracı sünnet arabası, kendisi ise şoför oldu.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Abdi Kaya isimli çocuğun hayallerinin gerçekleştirilmesi için talimat verdi. Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen Sünnet Düğününün masraflarını ise Bursa Dursunbeyliler Derneği ve ilçedeki esnaflar karşıladı.

Bütün mahalle sakinlerinin davet edildiği sünnet düğününe Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, meclis üyeleri, Bursa Dursunbeyliler Derneği Başkanı Aydın Keyik, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ve yüzlerce vatandaş katıldı. Yemek daveti ile başlayan Sünnet Cemiyetinde her detay en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Barana ve Poyrat Halk Dansları ekiplerinin sahne aldığı sünnette, mahalli sanatçı Selami Bayram da sahne aldı. Yemek davetinin ardından sünnet konvoyuna çıkılırken Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın makam aracı sünnet arabası yapıldı. Direksiyonun başına geçen Ramazan Bahçavan mahalle içinde Abdi'yi gezdirerek çocuğun bir hayalini daha gerçekleştirdi. Düğün konvoyunun ardından ise üç kardeş olan Kaya kardeşlere protokol tarafından bisiklet, tablet ve çeşitli hediyeler verildi. Gece geç saatlere kadar süren sünnet düğününde Abdi ve kardeşleri doyasıya eğlenirken, mahalle sakinleri de bu büyük mutluluğa imkan veren herkese teşekkür etti.