İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı

Balıkesir’de halk otobüsü ve otomobilin çarpışması ile meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı.

Balıkesir'de halk otobüsü ve otomobilin çarpışması ile meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı.


Balıkesir'de halk otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Vasıfçınar Caddesi, eski doğumevi kavşağında meydana gelen kazada 10 FR 464 plakalı araçla 10 BF 624 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada otobüs şoförü Mustafa Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil sürücüsü Kadir B. ise hafif yaralandı. Otomobil sürücüsünün babası olduğu öğrenilen Yılmaz B. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle araç trafiği yola kapatılırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.