İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Biraz tatil yapalım dedik” paylaşımı sonrası tekneleri battı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde teknelerinin batması sonucu ölüm kalım savaşı veren ve 3 saatlik yüzme sonrası karaya ulaşan sporcu Yalçın Erciyes’in hem kendi hem de arkadaşının hayatını kurtarırken, bir kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde teknelerinin batması sonucu ölüm kalım savaşı veren ve 3 saatlik yüzme sonrası karaya ulaşan sporcu Yalçın Erciyes'in hem kendi hem de arkadaşının hayatını kurtarırken, bir kişi yaşamını yitirdi.


Basketbol antrenörü olan Yalçın Erciyes'in sosyal medya hesabından ‘Biraz tatil yapalım'diyerek bu fotoğrafı paylaştıktan kısa bir süre sonra teknelerin battığı öğrenildi. Erciyes, teknelerinin batması sonucu yüzerek karaya çıkmayı başarırken hemen Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Güre SSK kampı yakınlarında karaya çıktığını ifade etti. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri Akın Sonragelen'i denizde sağ olarak kurtardı. Arama çalışmasını sürdüren ekipler daha sonra su üstünde Osman Sonragelen (62) bulup sahil güvenlik botuna aldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Bu arada basketbol antrenörü ve restoran işletmecisi olan Yalçın Erciyes'in sosyal medya hesabından kırmızı-beyaz bir teknede belki ölen yada kurtarılan diğer arkadaşının çektiği “Biraz tatil yapalım dedik” şeklindeki fotoğrafı paylaştıktan kısa sonra battığı tahmin ediliyor. Paylaşım sonrası arkadaşları sporcu ve iş insanı Erciyes'e geçmiş olsun dileklerini ilettiler.


Burhaniye'ye gideceklerdi


Bu arada 3 arkadaşın 8 metrelik kırmızı-beyaz tekne ile Edremit'in Güre Limanı'ndan Burhaniye Ören açıklarına gitmek üzere denize açıldıkları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.