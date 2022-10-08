Birisi ağır iki polisin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir’in Havran ilçesinde sivil ekip otosu ile kamyonetin çarpıştığı kazada, birisi ağır 2 polis ve kamyonet sürücüsü yaralandı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde sivil ekip otosu ile kamyonetin çarpıştığı kazada, birisi ağır 2 polis ve kamyonet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ü.E.'nin kullandığı 17 UT 309 plakalı sivil ekip otosu Çanakkale - Balıkesir karayolunun Büyükdere kavşağına geldiğinde H.K. yönetimindeki 10 GA 361 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte ekip otosunda bulunan polis memuru H.B.B., ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.