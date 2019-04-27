Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Chilcott, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Çeşitli temas ve ziyaretler içinde Balıkesir'de bulunan Chilcott, Vali Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Balıkesir Valiliği girişinde Vali Ersin Yazıcı tarafından karşılanan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Valilik Şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ersin Yazıcı ile birlikte Valilik Makamına geçti.

Ziyaretten ve Büyükelçi Chilcott'u Balıkesir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balıkesir'in tarım, sanayi, turizm alanında potansiyeli olan bir kent olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "İlimiz, verimli toprakları, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yönünden zengin bir yapıya sahiptir. Bitki örtüsü çok zengindir. İklimlerin geçiş bölgesidir. Coğrafi özellikleri ile herkesin görmesi gereken bir şehirdir. Aynı zamanda bir sanayi şehriyiz. Ülke ekonomisine katkıda bulunulmaktadır. Türkiye'nin önemli üretim tesisleri burada yer almaktadır. Bu il kalıcı ya da geçici olarak gelen herkese kucak açmıştır. Gelenleri en büyük zenginlik unsuru olarak görmüştür. Yemyeşil doğası, 'Türkiyeyi Doyuran İl' misafirlerine hoş geldin demesini bilir. Balıkesir'in insanı sıcaktır, sevecendir, samimidir, misafirperverdir. Balıkesir'i cümlelerle anlatmak çok zor, çünkü Balıkesir birçok yönü ile öne çıkan bir şehirdir" diye konuştu.

Sir Chilcott, "Türkiye güvenli bir ülke"

Büyükelçi Chilcott ise, Balıkesir'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Balıkesir'in tarih, turizm, kültür ve tarım itibariyle çok güzel bir şehir olduğunu belirtti. Chilcott, İngiliz turistlerin sadece doğa, güzellik ve iyi bir tatil yapmak için Türkiye'ye gelmediğini, aynı zamanda güvenli bir ülke olduğu için tercih ettiklerini ifade etti. Büyükelçi Chilcott, kendilerinin de İngilizlerin tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri ve Türkiye'ye daha çok turistin gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Balıkesir'in bünyesinde barındırdığı güzelliklerin mükemmel olduğunu belirten Büyükelçi Chilcott, " Bugüne kadar görevlerim icabı sürekli Türkiye'yi takip ettim. Birleşik Krallığın bir temsilcisi ve görevlisi olarak Türkiye'de çalışıyor olmak, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi anlamına geliyor. Balıkesir çok özel bir şehir. Balıkesir'de bütün güzellikler var. Çok güzel duygularla ayrılacağım Balıkesir'den" diye konuştu.