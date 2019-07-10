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Bisikletinin yanında ölü bulundu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yol kenarında bir vatandaş bisikletinin yanında ölü olarak bulundu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yol kenarında bir vatandaş bisikletinin yanında ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Balya Caddesi Küme Evleri girişinde Cafer İnce (49), bisikletiyle düştüğü yerde ölmüş olarak bulundu. Mahalle sakinlerinin polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler Cafer İnce'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yalnız yaşayan Cafer İnce'nin ölü bulunması ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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