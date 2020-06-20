Bisikletiyle sınava son dakikada yetişti

Balıkesir'de kimliğini evde unutan öğrenci, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına bisikleti ile yetişmek için adeta zamanla yarıştı.

Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı LGS maratonu saat 09.30'da başladı. Balıkesir'de Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulunda sınava girecek olan Abdulhalim Enteril, sınava yetişebilmek için okula bisikleti ile geldi. Ancak kimliğini evde unutan öğrenci, okul yetkilileri kimliksiz içeri alamayacaklarını söyleyince geri döndü. Zamanla yarışan genç, kimliğini alıp gelerek son dakikada sınava girmeyi başardı. Durumu görenler, “Genci bisikleti kurtardı, yoksa sınava yetişemeyecekti” dediler.