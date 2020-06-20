İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisikletiyle sınava son dakikada yetişti

Balıkesir’de kimliğini evde unutan öğrenci, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına bisikleti ile yetişmek için adeta zamanla yarıştı.

Balıkesir'de kimliğini evde unutan öğrenci, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına bisikleti ile yetişmek için adeta zamanla yarıştı.


Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı LGS maratonu saat 09.30'da başladı. Balıkesir'de Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulunda sınava girecek olan Abdulhalim Enteril, sınava yetişebilmek için okula bisikleti ile geldi. Ancak kimliğini evde unutan öğrenci, okul yetkilileri kimliksiz içeri alamayacaklarını söyleyince geri döndü. Zamanla yarışan genç, kimliğini alıp gelerek son dakikada sınava girmeyi başardı. Durumu görenler, “Genci bisikleti kurtardı, yoksa sınava yetişemeyecekti” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.