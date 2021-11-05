Bitkin halde getirilen kızıl akbaba tedavi edilerek doğal ortama salındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide bitkin halde buluna kızıl akbaba, Bandırma Kuş Cenneti Milli Parkında gerekli bakım ve tedavisi yapılarak doğal ortamı olan doğaya salındı.

Edremit ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide bitkin halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, Kazdağları Milli Park Şefliği tarafından Bandırma Kuşcenneti Milli Park Şefliğine getirilerek tedavisinin ardından doğaya kavuşturuldu. Bitkin bir şekilde getirilen kızıl akbabanın Bandırma Kuş Cenneti Milli Park Şefliğine getirildiğini belirten şeflik personeli Veteriner Hekim Coşkun Akpolat, "Edremit'te vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba (Gyps fulvus) Kazdağları Milli Park Şeflince göç yorgunu olduğu tespit edilmiş sonrasında Kuşcenneti Milli Park Şefliğimize getirildi. Burada nesli tükenmekte olan kızıl akbabaya destekleyici bakım ve tedavisini yaptık. Kendini toparladığını görünce göçüne devam etmesi ve daha fazla insan faktörüne maruz kalmadan doğaya kavuşturuyoruz" şeklinde konuştu.