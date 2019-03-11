Böbrek hastalığı erken teşhisle önlenebilir

Dr. Mehmet Burak Öztop kronik böbrek hastalığının dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ederek “Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir”dedi.

Dr. Mehmet Burak Öztop kronik böbrek hastalığının dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek “Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Türk Nefroloji Derneği'nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10'un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, bu durum engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır. Bu hastalık zamanında fark edildiğinde önlenebilen veya en azından geciktirilebilen bir hastalıktır. Kronik böbrek hastalığından korunmak için obeziteden uzak durmanızı, Düzenli egzersiz yapmanızı, sağlıklı beslenmenizi ve vücut ağırlığınızı korumanızı, tuzu azaltıp, yeterli sıvı almanızı, sigara içmemenizi, ağrı kesici ilaçlardan kaçınmanızı, kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürmenizi, risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için ise Gebelikte kontrollerinizi düzenli yaptırmanızı ve tansiyonunuzu düzenli ölçtürmenizi, çocuklarınızın düzenli beslenmesine dikkat etmenizi, düzenli fiziksel aktivite yapmalarını desteklemenizi, zamanında ve doğru tuvalet eğitimi vermenizi, okulda idrarını ertelememesini öğretmenizi öneririz. Unutulmamalıdır ki; böbrek hastalığı erken saptandığında önlenebilir bir hastalıktır"dedi.