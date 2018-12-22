Boksörler öğrencilerle buluştu

Gençlik Spor İl Müdürlüğünün 'Gençliğimiz Ortak Geleceğimiz' projesi kapsamında boksörler Balıkesir'de öğrenciler ile buluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen panel 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde yapıldı. Panele eski milli boksörler Arif Çelik, Nuri Eroğlu ve Hasan Yorulmaz ile Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı. Söyleşide gençlere sporun faydaları ve sporcu olmanın avantajları anlatıldı. Öğrencilere çok çalışmaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Müdür Arıcıoğlu geleceğin gençlerin omuzlarında yükseleceğine dikkat çekerek, “Gerek bireysel, gerekse takım sporları ile ilgilenen çocuklar; disiplin konusunda başarılıdır. İlgilendiği spor dalında başarılı olmak için disiplinli olması gerektiğini öğrenen çocuklar, yapmayanlara oranla disiplinli ve hedef odaklı kişilik yapısına sahip olurlar. Sporun hangi dalıyla uğraşırsanız uğraşın, sporcu disiplinine, planlı çalışmaya bağlı kalmalısınız. Bu nedenle hayatımızın her aşamasında sporla birlikte yaşamalıyız. Burada da sizlerle birlikte olmaktan gerçekten onur duydum, öğretmenlerimize ve organizasyonda da emeği geçen herkese sizlerin huzurunda da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası için Balıkesir'e gelen milli boksörler öğrencilerden yoğun ilgi gördüğü söyleşi programı sonunda okul yetkilileri, öğrenci ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.