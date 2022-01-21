Bölge güvenlik toplantısı Erdek' te yapıldı

Balıkesir' in Bandırma, Erdek, Gönen ve Manyas İlçelerinin güvenlik toplantısı Erdek'te gerçekleştirildi.

Bandırma, Erdek, Gönen ve Manyas İlçelerindeki asayiş ve trafik konularının ele alındığı Vali Şıldak başkanlığında yapılan toplantıya Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Manyas Kaymakamı Koray Çelik, İl Jandarma Komutanı J. Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu ile ilçelerin Jandarma Komutanları, Emniyet Müdürleri, Bandırma ve Erdek Sahil Güvenlik Komutanları katıldı.

Toplantıda dört ilçenin 2021 yılındaki olay sayıları, olay türleri, asayiş, narkotik ve trafik ile ilgili konular, olayların analizleri ve ilave olarak alınacak önlemler geniş şekilde ele alındı. Vali Şıldak, toplumun huzuru ve güvenliği, günlük hayatında hiçbir endişe taşımadan hareket edebilmesini en önemli öncelik olarak gördüklerini, bunu sağlamak İçin bütün güvenlik birimlerinin en yüksek kapasiteyle çalıştıklarını ifade etti.