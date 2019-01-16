Bölgenin Sanayisine nitelikli iş gücü yetiştiriyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Recep Gencer Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi işletmeler için teknik iş gücü sağlıyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2018 yılı mesleki eğitimin geliştirilmesi konulu, mali destek programı kapsamında Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen “Memleket Meselesinin Tek Çözümü İstihdam ve Kalifiyeli Eleman” isimli projesinin tanıtımı ve sertifika töreni gerçekleşti.

Güney Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği “Memleket Meselesinin Tek Çözümü İstihdam ve kalifiyeli Eleman” adlı projenin tanıtımını Okul Müdürü Levent Barbaros açılış konuşmasında proje hakkında bilgilendirmede bulundu. Barbaros “2018 yılında mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve bölgemiz sanayisine ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla okulumuz tarafından Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na iki ayrı proje sunduk. 339 bin lira ve 370 bin lira bütçeli her iki projemize Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunmuştur. 2016 yılı içerisinde kimya teknolojileri alanını tamamen yenilenerek 3 adet modern laboratuvar kazandırmış ve sonrasında laboratuvarlarda geliştirilebilecek ürünlerin ar-ge çalışmaları alan öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir. Üretimi yaptığımız çamaşır suyu, yüzey temizleyici, wc banyo temizleyici, kireç sökücü, köpük sabun, sıvı sabun, bulaşık deterjanı gibi ürünlerin periyodik kalite kontrollerin yapılması için gerekli analiz laboratuvarı bu projenin çıkış noktasıdır. Proje aşamasında çevre işletmelerle işbirliği yapılarak, bölgesel düzeyde ihtiyaç duyulan kimyasal analizler belirlenmiştir. Bölgesel ihtiyaca yönelik olarak öğrencilerimizin modern analiz teknikleri ile eğitim alması ve çevre işletmelerde çalışan personelin yetişmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi bu projenin asıl amacıdır" dedi.

“Memleket Meselesinin Tek Çözümü İstihdam ve Kalifiyeli Eleman” projesi kapsamında düzenlenen proje tanıtımı ve sertifika töreninin ardından Kimya Analiz laboratuvarın açılışı gerçekleşti.