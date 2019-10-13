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Bölgesel Amatör Lig;

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.

Grupta mücadele eden Bigadiç Belediyespor 4.hafta maçında Sökespor'u konuk etti. Bigadiç ilçe stadında oynanan karşılaşmada konuk ekip Sökespor 65.dakikada attığı golle Bigadiç Belediyespor'u 1-0 yendi.


STAT: Bigadiç Stadı


HAKEMLER: Bekir ÖZCAN, Kaan ERGİN, Muhammed Yiğit YILMAZ


BİGADİÇ BELEDİYESPOR: Yavuz Kur, Ali Emre Çoban, Samet Akar , Berkem Aşkan, Özer Özdemir, Hakan Saıgül, Mert Güneş, Serkan Çelik(Dk.83 İsmail Zengin), Arpaslan Taşkıran, Akın Aktaş (Dk.70 Mutat Erata),Sertan Karakaya(Dk.74 Sefa Kaygusuz)


Teknik Direktör: İsmail Aşkan


SÖKESPOR: Necati Demirbaş, Mazlum Bozan, Mehmet Ali Moğul, Oğuzhan Karaca, Mustafa Yaşar Boşnak, Murat Efe Kura, Erdal Alıcı(Dk.60 Metin Kaplan), Yiğit Kayacı, Ramazan Aksoy(Dk.87 Hasan Alkan), Hıdır Ali Yıldız, Mustafa Topçu(Dk.75 Ali Yıldız)


Teknik Direktör: Nail Kılıçarslan


Goller: Dk.65 Ramazan Aksoy (pen.)(Sökespor)


SARI KARTLAR: Dk.19 Ali Emre Çoban,Dk.24 (Akın Aktaş,Dk.30 Samet Akar,Dk.70 Özer Özdemir,Dk.86 Serkan Çelik (Bigadiç Belediyespor), Dk.30 Mazlum Bozan,Dk.45 Yiğit Kayacı,Dk.50 , Mustafa Yaşar Boşnak,Dk.68 Metin Kaplan,Dk.68 Metin Kaplan,Dk.70 Ramazan Aksoy,Dk.80 Mustafa Yopçu,Dk.90 Necati Demribaş(Sökespor)


KIRMIZI KART : Dk.64 Berkem Aşkan(Bigadiç Belediyespor)

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