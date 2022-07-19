Bölgesel Triatlon Ligi Balıkesir'de gerçekleştirildi

Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 2. Bölge 1. Etap müsabakaları Balıkesir Olimpik Yüzme havuzunda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde nisan ayında düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası müsabakalarından dönüşte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi anısına Türkiye Triatlon Federasyonu'nca düzenlenen yarışlar Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu ve İsmail Akçay Atletizm Pisti'nde yapıldı. 2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 2. Bölge 1. Etap müsabakalarına Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak'dan çok sayıda sporcu katıldı.

Yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı aynı zamanda il temsilcisi Mehmet Akif Şencan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birim müdürleri ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Triatlon yarışlarının sürekliliğinin sağlanmasını ve böylece uluslararası arenada yer edinmesini hedeflediklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Triatlon Federasyonu ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle kaliteli organizasyonlar yapıyoruz. Yeni havuzumuzun da devreye girmesiyle daha büyük organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinliklerle, sporcularımızın başarıları Balıkesir'in ve ülkemizin marka değerine de güç katıyor. Olimpik yüzme havuzu ve İsmail Akçay Atletizm Pistindeki parkurlarda yarışan sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından, “Bölgesel Triatlon Ligi- 2022 Ata Yahşi Sezonu” üç etap bölge yarışmaları ve bir Türkiye Finali olmak üzere, 81 ilin katılımı ile 14 bölgede 43 yarışma üzerinden planlanıyor. Gerçekleştirilen bu bölgesel ligler ile; triatlon sporunun M1, M2 ve M3 kategorilerindeki sporcu sayısını artırmak, her branştan sporcuyu triatlon sporunu yapmaya özendirmek, spora başlayacaklara triatlon sporunun da tercih edilebileceği algısını oluşturmak ve özellikle bazı yaş gruplarında ulusal yarışlarla sınırlı az sayıdaki yarış sayısını artırmak ve bunların hepsini festival ve bayram havasına sokarak sadece yarışanlar değil destekçileri de kapsayacak bir bütünlük halinde yapılması amaçlanıyor.