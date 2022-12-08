Bolu'ya bordo-beyazlılar akın ediyor

Bandırmaspor takımının en büyük itici gücü olan taraftarlar, Pazar günü Bolu'da oynanacak karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayacak.

Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor ile 11 Aralık 2022 Pazar günü deplasmanda karşılaşacak. Deplasman taraftarı için 432 bilet ayrıldı. Taraftarlarla arasında büyük bir bağ oluşan Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'in, 'Bandırmalı, son üç maç. Avazın çıktığı kadar bağır, gücün yettiğince destekle. İlk yarıyı en güzel şekilde bitirelim. Ama asla takımına küsme ve kuşlara uyma. Bandırmaspor taraftarı büyüktür vazgeçmez' mesajına büyük bir destekle karşılık vermeye hazırlanıyor.

En uzak deplasmanlarda bile tribünde yer alarak lige damgasını vuran Bandırmaspor taraftarı, Boluspor maçında takımlarını destekleyecek. Önemli maç öncesi büyük bir organizasyona hazırlanan Bandırmaspor taraftarı otobüslerle Bolu'ya akın edecek. Stada gelecek takıma coşkulu bir karşılama yapılacak, 90 dakika boyunca da oyunculara tribünden tam destek verilecek.

Bordo-beyazlı renklere gönül veren bütün sporseverleri Bolu'ya davet eden Bandırmaspor ve Bandırma Taraftarlar Derneği Başkanı Anıl Başoğlu, otobüslerin Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 02.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda olacağını söyledi. Başoğlu, “Gidiş-geliş ücretleri 100 lira. Taraftarlarımızın maç biletlerini Passolig'den kendileri almaları gerekiyor. Takımını bu önemli maçta yalnız bırakmak istemeyen tüm taraftarlarımız her gün 12.00 - 18.00 saatleri arasında eski hal binasının zemin katındaki Bandırmaspor ve Bandırma Taraftarlar Derneği'ne gelerek isimlerini yazdırmaları gerekiyor. Aileleriyle gelmek isteyenler için de ayrıca aile otobüsü kaldırılacaktır” dedi.