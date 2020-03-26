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Bordan dezenfektan yapılacak

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir’de üretilen bordan şimdi de el dezenfektanı yapılacağını açıkladı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir'de üretilen bordan şimdi de el dezenfektanı yapılacağını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bordan el dezenfektanı yapılacağını söylemesinin ardından gözler Balıkesir'e çevrildi. Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Daha önce deterjan olarak üretimine başladığımız ve Balıkesir'imizde üretilen bordan şimdi de el dezenfektanı üretimi yapacağız” dedi.


Ülkemizi ve tüm dünyayı saran korona virüse karşı devletimizin almış kararlar doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, “Birçok alanda kullandığımız ve sağlığımız için de güvenli olan bor madeninden korona virüse karşı hepimizin son günlerde oldukça fazla tükettiğimiz el dezenfektanı üretimi yapılacak. Cumhurbaşkanımızın verdiği bu müjdeli haberi büyük bir sevinçle karşıladık. Devletimizin aldığı bu karardan son derece memnunuz ve destekliyoruz. Balıkesir'imizin bu mücadelede de en ön safta yer almasından dolayı oldukça memnunuz. Başta devletimiz ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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