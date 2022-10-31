Börezli Deresi'nden bin 500 ton balçık ve çöp çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Börezli Mahallesi'nde bulunan dere, Burhaniye Belediyesi tarafından temizlendi. Derenin 1 km'lik kısmında yapılan temizlik çalışmasında, 1500 ton balçık ve çöp çıkartıldı.

Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan ve 7 gün süren çalışmalarda köyün içinden geçen derenin temizlik ve ıslah çalışması gerçekleştirildi. Kepçe dozerler ile yapılan çalışmalarda 50 kamyon dolusu balçık ve çöp dereden temizlendi.

Yağışlar sonrası yaşanan toprak kaymalarının ve dağdan sularla dereye inen ağaç ve kayaların doldurduğu derenin temizliğinin yapıldığını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Yaptığımız bu geniş ölçekli temizlikle kış aylarına girmeden derenin ıslahını yapıp, yağışlardan kaynaklı tıkanma ve taşmaları önlemiş oluyoruz." Dedi