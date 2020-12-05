İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boş sahiller havadan görüntülendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranla riayet etmeleri sonrasında Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık Sahilleri bomboş kaldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranla riayet etmeleri sonrasında Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık Sahilleri bomboş kaldı. Hafta sonu on binlerce kişiyi ağırlayan turistik sahillerin boş hali havadan böyle görüntülendi.


Balıkesir'in turistik ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uymaya devam ediyor. Mevsime göre sıcak ve güneşli bir hava olmasına rağmen Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık sahilleri boş kaldı. Boş kalan sahillerde belediye ekipleri dezenfeksiyon işlemi yaparken boş sahiller havadan böyle görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.