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Bozulan yollar onarılıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar Burhaniye Belediyesi tarafından geçici olarak onarılıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar Burhaniye Belediyesi tarafından geçici olarak onarılıyor.


Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “İlçe merkezimiz de yapılan doğalgaz kazıları çalışmalarından kaynaklı yollarda ki bozukluklar Belediye Fen İşleri ekiplerimiz tarafından dolgu nakli yapılarak düzenleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilecek.” denildi.

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