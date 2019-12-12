BTO' da “e-Dönüşüm” semineri

Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde "e-Dönüşüm" semineri gerçekleştirildi.

BTO Meclis Üyesi Şahkan Saltık'ın açılış konuşmasında "Gelişen Teknoloji ve E-Dönüşüm Süreçlerinin Geleceği, VUK 509'a Duyulan İhtiyaç" konularına değindi. Daha sonra söz alan Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğ Aslan "E-Belge Uygulamaları, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, Zaman Damgası, Müracaat Süreçleri" konularında bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizle birlikte Üye Firmalarımız yoğun katılım sağladı. Soru cevap ardından seminer sona erdi.