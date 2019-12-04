BTO' dan Dış ticaret bilgilendirme semineri

Balıkesir Ticaret Odası üyelerine uzmanlarının sunumu ile BTO'nun toplantı salonunda 'Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri' verildi.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği koordinasyonunda, BTO'nun ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı Uzmanlarının sunumları ile toplantı salonunda Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi. Seminerde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Asım Çalış "İş Dünyası İçin Uluslararası Ticari Bilgiye Erişim", Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Sercan Saydam "İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları" (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri-Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi), Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Sinem Eğlenen "İhracat Mevzuatı ve Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri" konularında sunumlarını gerçekleştirdi. İhracat yapan üyelerimizin ilgisiyle gerçekleşen seminerimiz üyelerimizden gelen soruların cevaplanması ile sona erdi.