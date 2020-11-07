BTO'dan deprem bölgesine yardım ve emzirme kabini

BTO deprem bölgesinde Bebek Bakım ve Emzirme Kabinini bölgeye kurulması ile deprem sonrasında evine giremeyen annelerimizin bebeklerini rahatlıkla emzirmelerinin sağlanması amacıyla emzirme kabini gönderdi.

Balıkesir Ticaret Odasından Başkan Rahmi Kula imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Deprem sonrasında devletimiz hızla deprem bölgesine tüm unsurlarıyla müdahale etmiş ve büyük bir kurtarma hareketi gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte büyük bir fedakarlıkla ve kahramanca çalışarak onlarca depremzedeyi enkazdan çıkaran tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

Bundan sonra, depremden sağ kurtulan ancak evleri hasarlı olduğu için dışarıda kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar başlatılmış ve devam etmektedir.

Bizler de Balıkesir Ticaret Odası olarak depremden zarar gören vatandaşlarımızın yaraları sarmaya yönelik elimizden gelen her türlü desteği gösterme gayreti içerisinde olduk.

İlk etapta 200 adet battaniyeyi derhal bölgeye göndererek soğumaya başlayan hava şartlarından vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmelerini sağlamaya çalıştık.

Bu çalışmalardan biri olarak Balıkesir Ticaret Odası ile Nurbin Tüfekçioğlu Başkanlığındaki TOBB Balıkesir Kadın Girişimciler Kurulu, Balıkesir İş Kadınları Derneği (BAİKAD) ve Türk Kanser Derneği ortaklığında deprem bölgesine ''Bebek Bakım ve Emzirme Kabini'' kurulmuştur.

Bebek Bakım ve Emzirme Kabinini bölgeye kurulması ile deprem sonrasında evine giremeyen annelerimizin bebeklerini rahatlıkla emzirmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bebek Bakım ve Emzirme Kabininde ayrıca sürekli sıcak çorba ve çay servisi de yapılmakta ve vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olmaya çalışılmaktadır.

Bu vesile ile depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, geride kalanlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” açıklaması yapıldı.