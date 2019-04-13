BTO'dan "Kız Kardeşim" Projesi

Balıkesir'in Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen "Kız Kardeşim" projesine ilgi büyük oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile yürütülen Kız Kardeşim Projesi, Bandırma Ticaret Odası kadın Girişimciler Kurulu organizasyonunda Bandırma'da hayata geçirildi. 180 kadın girişimci ve kadın girişimci adayının iştirakiyle gerçekleşen projenin ilk toplantısında Habitat Derneği Gönüllü Eğitmeni Gözde Konuşkan Engür tarafından kişisel finansal kaynakları doğru yönetme, girişimcilik, farkındalığın arttırılması ve desteklenmesi ile bilgi teknolojileri hizmetlerinin doğru kullanımına dair bilgiler verildi.

Eğitimin ardından söz alan Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Funda Dedeoğlu, “Bandırma'da ne kadar çok kız kardeşimiz varmış, iyi ki geldiniz. Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyduk. Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimciliğini desteklemek, kadınların ekonomik kalkınmada rol almaları sağlamak amacıyla projelerimize devam edeceğiz” dedi.