BTO'dan "Yarını Kodlayanlar" Eğitimi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu öncülüğünde kodlama eğitimi verildi.

Bandırma Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu, Habitat Derneği ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde Bandırma'nın farklı okullarında ilkokul öğrencilerine yönelik “ Yarını Kodlayanlar ” projesi kapsamında kodlama eğitimi verildi. Cumhuriyet İlkokulu Okul Laboratuvarı ve Bandırma İmam Hatip Ortaokulu Bilgisayar Laboratuvarı'nda, gönüllü eğitmenler Dilek Kahya ve Ayşe Yağız ile organizatör öğretmen Deniz Ülkü Altıntaş rehberliğinde, 20 kişilik 4 ayrı grupta 80 ilkokul öğrencisine 4 saatlik “Stratch“ programlama eğitimi verildi. “Hayal et, tasarla, yap, paylaş“ mottosunu ilke edinen eğitim ile, çocukların sadece teknoloji tüketicisi olarak kalmayıp, yeni teknoloji ve dijital eser yaratmalarının yolları öğretildi.

Bandırma Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Anıl Bekdemir “Çocuklarımızın hayal gücünü harekete geçirmeyi hedefleyen ve düşünme becerisini arttıran "Yarını Kodlayanlar" eğitimine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile Genç Girişimciler Kurulumuz olarak, partnerimiz Habitat Derneğine, gönüllü eğitmenlerimize, bize kapılarını açan Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve organizatör öğretmenimiz Deniz Hanıma teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kentimizin kalkınmasına ve insanımızın teknolojiye erişimini arttırmaya yönelik eğitim ve programlara olan desteğimiz artarak devam edecektir.” dedi.