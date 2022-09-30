Bu adadan artık hiç atık çıkmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem tatil yaptığı Balıkesir'in Ekinlik Adası, Türkiye'nin ilk atıksız adası olarak tarihe geçti. Artık adada çıkan tüm atıklar döngüsel ekonomiye kazandırılıyor, organik atıklar kompost haline getirilip, park bahçelerin iyileştirmesinde kullanılıyor. Plastik poşetlerin artık kullanılmadığı Ekinlik, enerjisini kurulan güneş enerji sisteminden, suyunu ise arıtılmış deniz suyundan elde ediyor.

Atık yönetimi ve temiz çevre politikalarıyla örnek projelere imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek “Sıfır Atık Adaları” projesini hayata geçirdi. Gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacıyla uygulamaya alınan proje çerçevesinde tüm şartların sağlandığı Ekinlik Adası, Türkiye'nin ilk atıksız adası olarak tarihe geçti. Marmara ve Avşa Adaları'nda da atıksız ada çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi; Marmara, Ekinlik ve Avşa Adalarında bulunan düzensiz depolama sahalarında gerçekleştirdiği çalışmalarla, 14 futbol sahası büyüklüğünde alanın ıslahını tamamladı. Sürdürülen çalışmalarla çok yakında Marmara ve Avşa Adaları da atıksız adalar haline gelecek.

Döngüsel ekonomiye katkı

Atık kaynaklı oluşan sera gazı emisyonlarını azaltan Büyükşehir, Balıkesir'i iklim değişikliğine dirençli bir kent haline getiriyor. Ayrıca adanın dört bir yanına yerleştirilen atık kumbaraları aracılığıyla da elektronik atık, atık pil, tekstil atığı ve bitkisel atık yağları ayrı ayrı toplayan Büyükşehir Belediyesi; geri dönüşüm oranını artırarak döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Organik atıklar kompost, gübre haline getirilip park ve bahçelerde kullanılacak. Ayrıca bundan sonra adalarda, plastik poşet kullanılmayacak.

Ada halkı çok memnun

“Atıksız Adalar” projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a çevreye duyarlılığı konusunda teşekkür eden ada halkı, uygulamadan oldukça memnun kaldı. Marmara Adalar Belediyesi'nin de tam desteğiyle uygulanan proje çerçevesinde Marmara Adaları'nın geleceğine en büyük yatırım yapılıyor.

Ekinlik Adası, ekolojik ada prensibiyle enerjisini adada kurulan güneş enerji sisteminden, suyunu ise arıtılmış deniz suyundan elde ediyor.