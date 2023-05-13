Bu çalışma ile uçaklar artık 30 kat daha dayanıklı olacak

Yaptıkları çalışma ile havacılık sektöründe kullanılan hafif metallerin dayanıklılığının 30 kat artırmayı başardıklarını ifade eden Durukan “Bizim bu çalışmamız havacılıkta kullanılan hafif elementler, alüminyum, magnezyum, titanyum, zirkonyum malzemelerin bunların birbirine karışmış kompozit malzemeleri bunlar havacılıkta kullanılan hafif elementlerdir. Bizim yapmış olduğumuz son çalışma dünya Dünya Bilim Literatürüne girmiş durumda. Bu çalışmamız bizim ülkemizde üretilen milli malzememiz kabul ettiğimiz borun sodyum pentaborat anhidrat olarak üretildi. Biz bu çalışmayla daha evvel netron ışınlarını da durdurmayı başarmıştık. Havacılıkta kullanılan hafif elementleri 30 kat daha direncini arttırabilecek çalışma tamamlandı ve dünya bilim literatürüne girdi” dedi.

Yapılan bu çalışma ile uçak ve helikopterlerde gövde ve motorların zorlu basınçlar ve G kuvvetleri karşısında daha güçlü bir hale geleceğini ifade eden Durukan, “Bu şu demek oluyor. Dünya artık daha güvenilir uçaklar. Daha kuvvetli uçaklar yapılabilme, daha hızlı uçaklar yapılabilme. Biliyorsunuz havacılık teknolojisi malzemecilikle gelişmekte teknolojilerden biri. Bizim yaptığımız bu çalışma da havacılıkta kullanılan hafif elementlerin direncini 30 kat arttı. Bu arttırma daha kaliteli malzemelerin yapılmış olması bizim Türkiye'den bundan sonra teknoloji satacak duruma geldiğimizi ispat eden bir çalışmadır bu. Bunu da başarıyla tamamladık" dedi.

Yerli ve milli teknolojiler için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Faruk Durukan, “Bizim çalışmamız dünyanın yapamadıklarını yapmak. Yaptıklarını daha ileri götürmek Türk ARGE'sinin dünyasında var olduğunu göstermek. Biz bu yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.