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Bu caminin musluklarını hep çalıyorlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Turhanbey Camii’nin şadırvanında bulunan musluklar yine çalındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Turhanbey Camii'nin şadırvanında bulunan musluklar yine çalındı.


Edinilen bilgiye göre, hırsız yada hırsızlar gündüz saatlerinde camide bulunan musluklarını sökerek kayıplara karıştılar. İkindi namazında camiye gelip abdest almak isteyen cami görevlileri ve vatandaşlar büyük şok yaşarken, polis hırsızların peşine düştü.


İkindi namazı kılmaya gelen cemaat abdest alamayınca çok kızdı.


Caminin de içinde bulunduğu bahçede içindeki kapalı yerde bulunan 4 adet musluğun hepsi söküldüğünü gören cemaat ise olaya büyük tepki gösterirken, “Öğlen namazında abdest aldık musluklar yerindeydi. İkindi namazında musluklar yok oldu. Daha öncede oldu. İnsan hiç olmazsa abdest almak için bir tanesi bırakır. Gelsin ya da istesinler o muslukların parasını verelim. Çokta kaliteli musluk değildi. Allah akıl fikir versin. Çok yazık” diyerek tepki gösterdiler.

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