Bu çocuklar başarıya doymuyor

Karesi İlçesi'nde Satranç Antrenörü Mete Deniz tarafından 5 ay önce kurulan, “Deniz Satranç Spor Kulübü Derneği” öğrencileri başarıya doymuyor. Yaşları 5-19 arasında değişen sporcular girdikleri müsabakalarda derece yapıyor, sayısız madalya ve kupa alarak, başarılarının tesadüf olmadığını kanıtlıyor.

Balıkesir il satranç şampiyonasında 2011 yaş grubu kızlar karşılaşmalarında Deniz Satranç Kulübü'nün sporcuları ilk 3 dereceyi paylaştı. Antrenör Mete Deniz, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarını belirtirken, çok yetenekli öğrencilerinin ülke çapında adını duyuracaklarını söyledi.

Van'ın Erciş İlçesinden Karesi Atatürk İlkokulu'na atanan satranç antrenörü Mete Deniz, ders saatlerinden arta kalan zamanlarda öğrencilere satranç kursu vermeye başladı. Kursa gelen öğrenci sayısı 400'ü aşınca Mete Deniz, profesyonel anlamda çalışacak öğrenciler için de bir proje üretti. Dönemin okul müdürü Cemil Çakır satranç sınıfı açtı. Velilerin desteği ile satranç sınıfına gelen öğrenciler turnuvalara katılmaya başladı. Satranç İl Temsilcisi Erdem Özgören'in çabaları ile Balıkesir'de son 3 yılda satranç bir hayli gelişti. Mete Deniz'in öğrencileri peş peşe dereceler getirmeye başlayınca, başarılı antrenör hedef büyüttü ve Deniz Satranç Spor Kulübü Derneği'ni 2 Ağustos 2018'de kurdu. Mete Deniz ve öğrencileri, ilk sınavlarını Kulübün kuruluşundan 42 gün sonra verdi. 29'uncu Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Turizm Festivali Kapsamında düzenlenen Bandırma 2'inci Kuş Cenneti Uluslararası Satranç Turnuvası'nda verdi. Deniz Satranç Kulübü oyuncularından, Osman Can Turhan B kategorisinde 2'inciliği elde edip kupa madalya ve çeyrek altın, D Kategorisi'nde Ahmet Mete Akın 3'üncü olarak Kupa, madalya ve mp4 çalar kazandı. Ali Kaan Bayır D kategorisini 4'ücü olarak tamamladı.