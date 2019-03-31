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Bu dükkan da eskiye dair her şey var

Edremit ilçesinde, Çanakkale-İzmir kara yolundaki işyerinde satışa sunulan dedelerimizin ve ninelerimizin kullandığı araç ve gereçler ilgi gördü.

Osmanlı beratından toprak yağ küplerine kadar yüzlerce ürünün alıcı beklediğini anlatan İşletmeci Hüseyin Gönülaçar, ürünlere eski eser meraklılarının ilgi gösterdiklerini söyledi.


Edremit'in kırsal Bostancı Mahallesi girişinde yer alan işyerinde, çok sayıda ahşap, madeni ve cam ürünler yer alıyor. Ailece eski eşyalara meraklı olduklarını anlatan 19 yaşındaki Hüseyin Gönülaçar, “Babam 5 yıldır burada eski ürünleri satıyor. Ben de liseyi bitirdim üniversiteye hazırlanıyorum. Babam dışarıya gidince işyerine ben bakıyorum. Burada 100 yıllık ürünlerde var. Eskilerde dedelerimizin ve ninelerimizin kullandığı ürünler var. Meraklıları gelip bunları satın alıyorlar. Bu eski ürünler bize gelir kapısı oldu. Osmanlı beratından, eski gaz lambalarına, Osmanlı saray saatlerinden,bakır kaplar ve ahşap ürünlere kadar her şey var. Sayamayacağım kadar çeşidimiz var. Babam bunları kırsal mahallerden toplayıp getiriyor. Bu eski eserler ilgi görüyor” dedi.

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