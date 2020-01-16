Bu erik altınla yarışıyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir manav, Arjantin'den getirdiği yaz mevsimi meyvelerinden eriği kilosunu bin TL'den satışa sunuyor. Manav tezgahında eriğin yanında birçok tropik meyve ve yaz meyvesi bulunduran Recep Gökgür en iyi müşterilerinin aş eren hamile kadınlar olduğunu söyledi.

Kış aylarında yaz lezzetlerini tatmak isteyenler için yaz meyvelerini ithal getiren manavda erikten şeftaliye, mangodan ananasa, karpuzdan kavuna, ejder meyvesinden avokadoya, çilekten üzüme kadar birçok ürün yer alıyor. Manavda eriğin kilosu bin TL'den satılıyor.

Manav Recep Gökgür tezgahında bulunan ürünlerden eriğin 50 gram gelen 3 adedinin 50 TL'den, çileğin kilosunun 15 TL'den, karpuz ve kavunun kilosunun 10 TL'den, ejder meyvesinin adedinin 25 TL'den, içinde 2 adet bulunan şeftalinin paketinin de 50 TL'den satıldığını belirterek yaz meyvelerini en çok aşeren hamile kadınların aldığını kaydetti.

“Tropik meyveler satıyoruz”

Mevsim dışı meyve satan Manav Recep Gökgür, “Bahçelievler Mahallesi'nde manav işletmecisiyim. Yaz-kış sebze ve meyve satışına devam ediyoruz. Manavımızda her türlü meyve bulunmaktadır. Mevsim meyveleri, mevsim tersi meyveler manavımızda bulunmaktadır. Şu anda mevsim tersi olarak manavımızda şeftali, erik, kayısı, ejder meyvesi, mango, üzüm, kivi, ananas gibi tropik meyveler bulunmaktadır. Şu anda sattığımız erik paketlerde üçer tane var ve fiyatı 50 TL, ama taze erik. Bu ürün Arjantin'den ithal geliyor ve hastalar için şifa niyetine satılıyor. Manavımızda satılan şeftali de paketlerde ikişer tane var ve fiyatı yine 50 TL. Bu ürünleri satın alan oluyor. Bu ürünleri Balıkesir'de satan arkadaşlar olmadığı için, diğer arkadaşlar bu tür ürün arayanları bize yönlendiriyor. Onlar sayesinde satıyoruz. Bu ürünleri genelde aş erenler, hastalar genelde tercih ediyorlar. Şu anda yine tezgahlarımızda bulunan karpuzlar İran'dan ithal geliyor ve kilosunu 10 liradan satıyoruz. Bu fiyatlar mevsim için normaldir” diye konuştu.

"En çok 20 lira olarak düşünmüştüm"

Eriğin fiyatının bu kadar yüksek olmadığını tahmin ettiğini söyleyen bir müşteri ise eriğin fiyatını en çok 20 lira olarak düşündüğünü belirterek, "Eriğin bu kadar yüksek fiyatta olduğunu düşünmemiştim. Çok pahalı. Ben en çok paketini 20 lira olarak düşünmüştüm" diye konuştu.