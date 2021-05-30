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Bu gemi müsilaj avlayacak

Marmara Denizi’ni kaplayan müsilaj için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek Körfezi’ndeki müsilajı toplamak için gemi gönderdi.

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek Körfezi'ndeki müsilajı toplamak için gemi gönderdi.



Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajları toplamak üzere gemi Erdek Limanı'na geldi. AK Parti Erdek İlçe Başkanvekili Musa Alioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Aliağa'dan kiralanan “Başaran 2” isimli geminin, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü çalışmalarına başlayacağını belirterek, şu bilgiyi verdi: “Büyükşehir Başkanımız Yücel Yılmaz, müsilaj konusuna büyük önem veriyor. Gönderdiği gemi, bölgemizde 1 ay kalacak. Gemi, müsilaj çalışmalarını önce Ocaklar'dan başlatacak, sonra Erdek merkez ve turistik kırsal mahallerinde çalışmaları yürütecek. Erdek'te turizm sezonunun canlı geçmesini diliyoruz.”

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