Bu ilçede 0.3 asit zeytinyağları üretiliyor

Balıkesir'in 1 milyon 300 bin zeytin ağacı sayısı ile önemli zeytinyağı üretim merkezleri arasında bulunan Havran ilçesinde üretilen 0.3 asit zeytinyağları piyasalardan büyük talep görüyor.

İlçe ekonomisinin büyük bir kısmı zeytin tarımına dayanan Havran ilçesi son günlerde zeytinyağı üretiminde de kalite ve marka değerleri ile söz sahibi oluyor. İlçede yüksek teknoloji ile kurulan işletmelerde çok iyi kalitede zeytinyağları el değmeden, hiyjen ortamında üretiliyor.

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak ileri teknoloji ile üretimi yapıl zeytinyağının hikayesini anlatırken “Zeytin ağaçları mayıs ayından itibaren çiçeklenmeye başlar. Mayıs ayında çiçeklenir. Haziran ayında biz ilk küçük, minik minik zeytinleri görürüz. Bu zeytinler yavaş yavaş büyüyerek ekim ayları içerisinde artık istediğimiz olgunluğa gelirler. Bu dönemde olgunlukların anlamak için biz çekirdeklerinden etlerini ayırırız. Bu ayırma esnasında içlerinden bir beyaz su çıkar. Zeytin olmuş mu olmamış mı diye bakarız. Buna baktıktan sonra da hasada karar veririz. Hasada karar verdikten sonra da artık ekiplerimizle birlikte bahçelere gireriz. Bahçelerde gerek makineyle gerek, gerek elle toplayaraktan fabrikalara bu şekilde akşamüzeri gelir. Akşamüzeri geldikten sonra da önce yıkama, daha sonra zeytinin kırılıp ezilme hali, aşağı yukarı yirmi, yirmi beş dakika, kırk beş dakika süren durumuna göre karıştırma; ondan sonra zeytinyağını diğer partiküllerden ayırma kısmı yani dekantasyon kısmına girer. Ondan sonra bizim zeytinyağlarımız makinadan çıkar” dedi.

Kıvrak ürünlerin ileri teknoloji ve yüksek hijyen şartlarında el değmeden üretildiğine değinerek “El değmeden hazırlanır. Yani şu gördüğünüz üründen şişeye gidene kadar herhangi bir şekilde el değmesi söz konusu olmaz. Hani burada hem hijyen, hem titizlik, hem de temizlik bizim açımızdan çok önemlidir. Buna çok dikkat ediyoruz son yıllarda” dedi.

2 bin 250 dönüm alanda 29 bin asırlık zeytin ağacı ile üretim yapan Nermin Gelbal Gökduman “Edremit Körfezi Havran'da zeytin zeytinyağı üretimi yapmaktayım. 1 Ekim itibariyle erken hasat zeytinyağlarımızın sıkımına başladık. Bu seneki zeytinyağlarımız her senekinden çok daha fazla kaliteli. Asitleri 0.1 ile 0.3 arasında çıkıyor. Yakıcılık, acılık ve meyvemsi kokuları da oldukça yüksek ve lezzetli dorukta” dedi.

Bölgenin öneli bir zeytin ve zeytin yağı merkezi olduğuna değinen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Havran İlçemizde zeytin hasat sezonumuz başlamış bulunmakta. 1 milyon 300 bin zeytin ağacının bulunduğu ilçemiz genelinde zeytinliklerde çok kaliteli verimli bir sezona girdik inşallah. Zeytin hasat sezonumuz başladı. Zeytinyağlarımız üretilmeye başladı. Bir ucu Kaz Dağları'na bir ucu Madra Dağı'nın eteklerinde olan Havran bölgemizde en güzel zeytinyağları üretilmekte” dedi.