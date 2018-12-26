Bu köyde erkekler kahvehanelerini bayanlarla paylaşıyor

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Cumhuriyet Mahallesi erkekleri, eşlerinden gelen istek üzerine kahvehanelerini mahallenin bayanlarıyla paylaşıyor.

Manyas'ta ilk defa ilçeye üç km. mesafede bulunan ve Kafkasya'dan gelen gürcü kökenli vatandaşların oluşturduğu Cumhuriyet Mahallesinde bayanlar için mahallenin erkekleri kendi kahvelerinin bir bölümünü tahsis ettiler.

Kendi aralarında internet aracılığı ile iletişim kuran bayanlar akşamları kahveye gelerek sohbet edip, evlerinden getirdikleri veya satın aldıkları yiyecek ve kuru yemişleri yiyerek, örgülerini örüyorlar. Bayanlar adına konuşan Serap Gülümser "Cumhuriyet köyümüzün kahvesi burası, hanımlar kahvesi, burada birlikte imece usulü bir şeyler yapıyoruz, vakit geçiriyoruz, el işi yapıyoruz, kış günlerinde burada sıcak bir ortamda vakit geçiriyoruz, eşlerimiz öbür tarafta, biz burada, gayet keyifli oluyor. Bizim tek sosyal hayatımız bu, Manyas'tan gelmek isteyenleri bekleriz" şeklinde konuştu.

Kahveci Osman Şen ise kahvenin yan odasında, bayanların geldiğini ve çay, kahve içtiklerini belirterek, bayanların hizmetten çok memnun kaldıklarını söylediler.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Salim Çınar ise köyün 55 hane olduğunu yazın ise nüfusun arttığını söylerken "Köy halkı ve kadınlarımızla birlikte burada, onlar ayrı biz ayrı oturuyoruz, sorunlarımız olursa birlikte oturup çözüyoruz, sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. Biz şu anda köyün bekçisiyiz” dedi.