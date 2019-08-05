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Bu mahallede kimse aç kalmıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde, Ahmet Pektaş’ın düzenlediği pilav hayrı büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde, Ahmet Pektaş'ın düzenlediği pilav hayrı büyük ilgi gördü. Mahallede neredeyse her gün hayır düzenlenirken, kimsenin aç kalmadığı bildirildi.


Burhaniye'de daha çok kırsal kesimden gelen vatandaşların yaşadığı Cumhuriyet Mahallesinde hayır yemekleri bitmiyor. Mahalle Camiinde kılınan öğlen namazının ardından yüzlerce vatandaşa etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Mahallede hayır yemeklerinin eksik olmadığını anlatan İmam Hüseyin Yetimoğlu, hayır geleneklerinin birlik ve beraberliğe vesile olduğunu söyledi. Mahalle Muhtarı Yusuf Karakocalı'da, hayır yapmak isteyen vatandaşlara her türlü desteği verdiklerini anlatırken, mahallede birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu söyledi. Eski Muhtar Ramazan Gürlen de, hayır olmadığı günlerde vatandaşların evlerinden yemek getirerek açları doyurduğunu söyledi.

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